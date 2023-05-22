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Цієї ночі Дніпро витримав ракетну атаку, – ОВА

Є поранені. 

Завдяки Силам оборони Дніпро витримав ракетну атаку, яку вночі 22 травня вчинили російські агресори. За оновленими даними, цієї ночі захисники з повітряного командування “Схід” збили над областю 15 безпілотників та чотири крилаті ракети. 

Є влучання у Дніпровському районі та у Дніпрі. Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Дніпровському районі пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та 2 автобуси. Також уламки ракет і падіння БпЛА виявили в Іларіонівській громаді Синельниківського району. 

У Дніпрі понівечені три будівлі. 

Фото: ДСНС у Telegram

Загалом в області поранені вісім людей, зокрема чоловік у Дніпровському районі. 

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Нагадаємо, цієї ночі під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи. 

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав шести ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

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