Оголосили лауреата премії імені Георгія Гонгадзе 2023 року

Сьогодні, 21 травня, оголосили ім’я лаурета щорічної премії для незалежних журналістів імені Георгія Гонгадзе. Цього року ним став письменник, журналіст та засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко.

Про це повідомляє "Українська правда".

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну медіа перезапустило всі свої канали комунікації, що почали мовити про війну Росії проти України для української та закордонної аудиторії. Одним із найважливіших пріоритетів для Ukraїner стали оповіді про незламність українців, розказані різними мовами на різних платформах", - зазначили організатори премії.

Логвиненко також є співавтором документального проєкту та книги "Деокупація" про опір людей на деокупованих територіях України.

"До появи Ukraïner я почував себе у меншості. Людиною, яка намагається зсередини змінити журналістську етику, розповідати про внутрішню корупцію. Це премія на честь журналіста, який також відчував себе у меншості серед колег, які за інерцією совєтської пропаганди служили своїм власникам, політикам, правлячим партіям", – сказав журналіст під час церемонії.

Премія імені Георгія Гонгадзе - нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників kmbs, Києво-Могилянською Бізнес-Школою та виданням "Українська правда".

Нагадаємо, в попередні роки лауреатами премії стали Вахтанґ Кіпіані (2019), Павло Казарін (2020), Мирослава Барчук (2021), Мстислав Чернов і Євген Малолєтка (2022).