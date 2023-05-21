ЗСУ просунулися в околицях Бахмута ще на 700 метрів

Лише за вчорашні бої було знищено 23 окупанта.

3-я окрема штурмова бригада просунулася на околицях Бахмута Донецької області ще на 700 м углиб.

Про це повідомила пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади.

"Третя штурмова бригада продовжує вибивати окупантів із позицій під Бахмутом! 1730м у довжину, та вглиб — ще 700м зачищеної від ворога території. При спробі повернути відбиті раніше українськими бійцями позиції, підрозділи 72-ї бригади ЗС РФ зазнали поразки — розбиті у мотлох. Лише за вчорашні бої було знищено 23 окупанта, а понад 40 стали "трьохсотими". Ліквідовано і ворожу техніку, зокрема танки", - йдеться у повідомленні.

У бригаді уточнили, що завдання виконано бійцями 2-го штурмового батальйону.

"Впевнено рухаємось вперед, успішно відбиваючи атаки супротивника", - додали у бригаді.

21 травня президент Зеленський заперечив, що під час зустрічі з президентом США Байденом він сказав про втрату контролю ЗСУ над Бахмутом.

Також речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині міста.

Як повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, українські воїни просуваються по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста у тактичне оточення.