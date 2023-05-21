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Російські хакери атакували одне з міністерств і українське медіа

Таким чином ворог намагався викликати недовіру до преси та державних органів.

Російські хакери атакували одне з міністерств і українське медіа
Фото: Stock

У квітні російські хакери здійснили незвичайну кібероперацію, що складалася з подвійної кібератаки й операції інформаційного впливу.

Про це повідомляє у Telegram Держспецзв’язку.

"Спочатку відбулася кібератака на одне з міністерств України, а після цього – на одне з українських медіа. Хакери зламали сайт видання і опублікували новину про злам міністерства, з критикою діяльності CERT-UA", – йдеться у повідомленні.

У відомстві вважають, що таким чином ворог намагався викликати в українців недовіру до даних у медіа та до державних органів.

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Нагадаємо, від початку 2023 року зросла кількість кібератак на комерційний сектор. Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA в ручному режимі опрацювала понад 700 кіберінцидентів та кібератак. З них 151 сталися протягом квітня. 

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