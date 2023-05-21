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Наші війська взяли Бахмут у напівоточення, - Маляр

Українські військові досі контролюють деякі території в місті.

Наші війська взяли Бахмут у напівоточення, - Маляр
Фото: "Український свідок"

Росіяни не змогли оточити Бахмут та втратили частину панівних висот довкола міста. 

Про це у Телеграм заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона додала, що українські військові досі контролюють деякі території в місті.

«Тобто, просування наших військ у передмісті по флангах, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу знаходження у Бахмуті. Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись» – зазначила Маляр.

За її словами, українські захисники досі контролюють деякі промислові та інфраструктурні об’єкти міста, а також приватний сектор у районі «Літак».

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Ввечері 20 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в Бахмуті складається критична ситуація.

21 травня прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров заперечив, що Зеленський під час зустрічі з президентом США Байденом сказав про втрату контролю ЗСУ над Бахмутом.

21 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині міста.

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