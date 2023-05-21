Є вбиті і поранені.

Протягом минулої доби 21 травня під обстрілами російських військ перебували 15 населених пунктів Донеччини. Ворожі снаряди вбили й травмували цивільних мешканців.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донецької області.

“Окупанти атакували міста Авдіївка, Краматорськ, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, смт Нью-Йорк, Очеретине, села Андріївка, Бокове, Іванопілля, Карлівка, Новопокровське, Полтавка, Предтечине, Пречистівка”, – йдеться у повідомленні.

Знищені та пошкоджені 47 цивільних об‘єктів – 32 житлових будинки, з них 11 багатоквартирних, лікарня, дитячий садок, завод, депо, магазини, ангар, котельня, господарські споруди, автомобілі.

Авдіївку війська РФ бомбарували з авіації, “Градів” і артилерії. Поцілили в багатоквартирний будинок. Поранені двоє цивільних мешканців.

Ракету С-300 та “Гради” окупанти спрямували на Торецьк. Поранено шістьох цивільних осіб, серед яких – дитина, а також працівника ДСНС. Руйнувань зазнали 10 багатоквартирних і 5 приватних будинків, корпуси лікарні, дитсадок, магазини, транспортне підприємство, котельня.

Предтечине зазнало трьох артилерійських обстрілів. Вбито цивільну особу, пошкоджено три приватних оселі. Авіаудар російські військові нанесли по Слов’янську, пошкодили 10 приватних будинків. Три ракети С-300 спрямували на Краматорськ, поцілили в трамвайне депо. В обох випадках люди не постраждали.

Нагадаємо, за добу 19 травня війська Російської Федерації вбили у Донецькій області двох мирних жителів, ще двом цивільним завдали поранень.