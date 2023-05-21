Повітряні сили знищили чотири ворожих “Шахеди” на східному напрямку

Ворожі безпілотники були збиті між 21:00 та 00:00.

Вчора ввечері та сьогодні вночі Повітряні сили збили чотири російських безпілотники "Шахед".

Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Зазначається, що увечері 20 травня на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищені чотири ворожі ударні БПЛА Shahed-136/131.

Військові уточнюють, що безпілотники збили між 21:00 та 00:00.

Нагадаємо, за минулу добу сили ППО ліквідували 21 російський безпілотник оперативно-тактичного рівня. З початку повномасштабного вторгнення РФ було знищено 2 822 ворожих БПЛА, повідомили в Генштабі.