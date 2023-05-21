Генштаб: російське військо втратило за минулу добу 730 осіб

Ворог наступає на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

З початку широкомасштабного вторгнення РФ по 21 травня Збройні сили знищили близько 203 160 російських військових. За минулу добу було ліквідовано близько 730 окупантів та багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 203 160 (+730) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 783 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 398 (+16) од,

артилерійських систем – 3 258 (+29) од,

РСЗВ – 564 (+0) од,

засоби ППО ‒ 327 (+2) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 822 (+21),

крилаті ракети ‒ 1 011 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 115 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 425 (+2).

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 53 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.