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Росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення Залужного, — Маляр

Це типова інформаційна технологія, спрямована на деморалізацію нашого війська. Наразі момент поширення зрозумілий — пік напруги в Бахмуті.

Росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення Залужного, — Маляр
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення Головнокомандувача Валерія Федоровича Залужного.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались”, — написала заступниця міністра. 

Вона зазначила, що це типова інформаційна технологія, спрямована на деморалізацію нашого війська. По часу дії вона дуже коротка - від декількох годин до одного дня. Бо інформацію легко перевірити. А ефект від неї очікується у разі влучного моменту поширення та масовості. 

“Наразі момент поширення зрозумілий — пік напруги в Бахмуті, коли навіть декілька деморалізованих військових з нашого боку їм полегшать ситуацію. Власне, заради цього і купа передчасних повідомлень про "взяття" Бахмута”, — пояснила Ганна Маляр.

Нагадаємо, сьогодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що у Бахмуті критична ситуація. ЗСУ тримають оборону в районі «Літак». Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор. 

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