Росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення Залужного, — Маляр

Росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення Головнокомандувача Валерія Федоровича Залужного.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались”, — написала заступниця міністра.

Вона зазначила, що це типова інформаційна технологія, спрямована на деморалізацію нашого війська. По часу дії вона дуже коротка - від декількох годин до одного дня. Бо інформацію легко перевірити. А ефект від неї очікується у разі влучного моменту поширення та масовості.

“Наразі момент поширення зрозумілий — пік напруги в Бахмуті, коли навіть декілька деморалізованих військових з нашого боку їм полегшать ситуацію. Власне, заради цього і купа передчасних повідомлень про "взяття" Бахмута”, — пояснила Ганна Маляр.

Нагадаємо, сьогодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що у Бахмуті критична ситуація. ЗСУ тримають оборону в районі «Літак». Станом на зараз наші оборонці контролюють певні промислові та інфраструктурні об‘єкти цього району і приватний сектор.