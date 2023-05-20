Сьогодні, 20 травня, ворог “накрив” Торецьк “Градами”, внаслідок чого 5 людей отримали поранення.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“5 людей поранено внаслідок обстрілів Торецька. Росіяни накрили фактично все місто Градами — пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти, зокрема, лікарня. Серед поранених — 11-річна дитина. Всім постраждалим надано медичну допомогу, їхній стан задовільний”, - йдеться в повідомленні.

Очільник ОВА вчергове закликав мешканців не ризикувати і евакуюватися.

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, на Донеччині росіяни за минулу добу вбили двох цивільних. Ще 2 людини дістали поранення.