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Ворог “накрив” Торецьк “Градами”: 5 людей поранені, серед них 11-річна дитина

Серед пошкоджених будівель - лікарня.

Ворог “накрив” Торецьк “Градами”: 5 людей поранені, серед них 11-річна дитина
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Сьогодні, 20 травня, ворог “накрив” Торецьк “Градами”, внаслідок чого 5 людей отримали поранення. 

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко. 

“5 людей поранено внаслідок обстрілів Торецька. Росіяни накрили фактично все місто Градами — пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти, зокрема, лікарня. Серед поранених — 11-річна дитина. Всім постраждалим надано медичну допомогу, їхній стан задовільний”, - йдеться в повідомленні.

Очільник ОВА вчергове закликав мешканців не ризикувати і евакуюватися. 

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, на Донеччині росіяни за минулу добу вбили двох цивільних. Ще 2 людини дістали поранення.

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