Глава німецького концерну Rheinmetall розповів, які бронемашини планується виробляти разом з “Укроборонпромом”

Глава німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер розповів, які бронемашини планується виробляти разом з ДК “Укроборонпром”.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зокрема, Rheinmetall та "Укроборонпром" почнуть спільну роботу в Україні з техобслуговування та ремонту автомобілів швидкої допомоги. При цьому партнери хочуть "якнайшвидше" почати виробляти там також бронемашини, зокрема моделі Fuchs.

За словами Паппергера, Україна також зацікавлена у сучасному бойовому танку Pantera та бойовій машині піхоти Lynx. Однак на першому етапі потрібно забезпечити найгостріші потреби країни у її оборонній боротьбі.

Нагадаємо, спільне підприємство Укроборонпрому та Rheinmetall має почати роботу у середині липня. Раніше ЗМІ повідомляли, що німецька компанія Rheinmetall створила спільне підприємство з українським "Укроборонпромом" для виробництва та ремонту танків в Україні.

Також нагадаємо, що Міноборони замовить “Укроборонпрому” танки “Оплот” для ЗСУ. Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк.