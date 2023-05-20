Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн “Групи семи” провів зустріч із Федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

“Лідери обговорили перші результати візиту Глави Української держави до Німеччини, який відбувся 13 травня. Володимир Зеленський подякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від ФРН. Президент відзначив важливість реалізації пунктів української формули миру”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що глава держави та Федеральний канцлер Німеччини скоординували позиції напередодні засідання саміту «Групи семи».

Нагадаємо, раніше Зеленський зустрівся з Макроном. Президент України відзначив важливість підтримки Францією коаліції винищувачів.

Також президент зустрівся у Хіросімі із британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком, прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні і прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.