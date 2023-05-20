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На саміті G7 Зеленський зустрівся з Макроном

Зеленський відзначив важливість підтримки Францією коаліції винищувачів.

На саміті G7 Зеленський зустрівся з Макроном
Фото: Офіс президента

У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Глава держави подякував Франції за важливі рішення щодо військової та гуманітарної підтримки України. Зеленський відзначив важливість підтримки Францією коаліції винищувачів та участі країни у тренувальній місії з підготовки українських пілотів.

Президент наголосив на пріоритетності реалізації української формули миру та залучення до цього процесу якомога більшої кількості країн. Він поінформував Макрона про свій візит на саміт Ліги арабських держав.

Візит Зеленського на саміт "Великої сімки" (G7) може стати переломним моментом, вважає Макрон, повідомляють Sky News. 

"Я думаю, що це унікальна можливість (провести. - Ред.) обмін думками з багатьма країнами з півдня і висловити свою ситуацію, висловити послання і поділитися думкою. Я вірю, що це може стати переломним моментом", - заявив він.

Макрон додав, що Франція буде з Україною "до самого кінця". 

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зустрівся у Хіросімі із британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком.

Також у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн Групи семи Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні і прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

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