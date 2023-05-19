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Кабмін призначив міністру освіти Лісовому двох заступників

Також КМУ звільнив заступницю міністра молоді та спорту України.

Кабмін призначив міністру освіти Лісовому двох заступників
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України на засіданні 19 травня призначив міністру освіти Оксену Лісовому двох заступників.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Заступниками стали Михайло Винницький та Андрій Сташків.

Крім того, КМУ звільнив Марину Попатенко з посади заступника Міністра молоді та спорту України.

Нагадаємо, наприкінці березня уряд звільнив Андрія Вітренка з посади першого заступника міністра освіти і науки і призначив заступником глави МОН.

Згодом Кабмін призначив заступником міністра охорони здоров'я юристку зі сфери грального бізнесу.

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