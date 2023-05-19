Кабмін призначив міністру освіти Лісовому двох заступників

Також КМУ звільнив заступницю міністра молоді та спорту України.

Кабінет Міністрів України на засіданні 19 травня призначив міністру освіти Оксену Лісовому двох заступників.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Заступниками стали Михайло Винницький та Андрій Сташків.

Крім того, КМУ звільнив Марину Попатенко з посади заступника Міністра молоді та спорту України.

Нагадаємо, наприкінці березня уряд звільнив Андрія Вітренка з посади першого заступника міністра освіти і науки і призначив заступником глави МОН.

Згодом Кабмін призначив заступником міністра охорони здоров'я юристку зі сфери грального бізнесу.