Кабмін призначив міністру освіти Лісовому двох заступників

Кабінет Міністрів України на засіданні 19 травня призначив міністру освіти Оксену Лісовому двох заступників.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Заступниками стали Михайло Винницький та Андрій Сташків.
Крім того, КМУ звільнив Марину Попатенко з посади заступника Міністра молоді та спорту України.
Нагадаємо, наприкінці березня уряд звільнив Андрія Вітренка з посади першого заступника міністра освіти і науки і призначив заступником глави МОН.
Згодом Кабмін призначив заступником міністра охорони здоров'я юристку зі сфери грального бізнесу.