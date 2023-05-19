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"Українська команда" передала партію універсальних дронів з посланнями окупантам від українців підрозділу "Скала"

Кожний дрон окрім кілограма вибухівки несе окупантам «вибухове послання» від українців.

"Українська команда" передала партію універсальних дронів з посланнями окупантам від українців підрозділу "Скала"

Волонтерський штаб «Українська команда» передав партію універсальних дронів зведеному добровольчому штурмовому батальйону «Скала». Кожний дрон окрім кілограма вибухівки несе окупантам «вибухове послання» від українців, які збирали кошти на безпілотники. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Відправили на передову ще одну партію дронів-камікадзе з вашими вибуховими посланнями окупантам та кілограмом вибухівки на кожному. Універсальні безпілотники передали бійцям зведеного підрозділу «Скала», які б’ють орків на Донеччині. Ці дрони обладнані камерами, які передають відео в режимі реального часу. Тож наші бійці можуть бачити все, що відбувається на позиціях орків. А крім того, ці безпілотники обладнані додатковими системами скиду. І точно доставлять ворогу вибухівку разом з вашими побажаннями», - йдеться у повідомленні волонтерського штабу.

Дрони з цієї партії несуть окупантам такі послання від українців: «За вбитих охтирчан! Павло», «За розстріляного орками Олексія! Від брата», «На помсту за сльози матерів!», «Тримайте квиток у пекло! Світлана» та інші.

«Друзі, наш збір продовжується. Донатьте! Пишіть в коментарях ваші вибухові побажання ворогу. Доставимо точно за адресою!» - наголосили у волонтерському штабі.

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