МЗС України закликало світ визнати депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом

Сьогодні, 18 травня, у День боротьби за права кримських татар Міністерство закордонних справ України закликало світ визнати депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

“18 травня 2023 року виповнюється 79 років з моменту примусової депортації кримських татар – одного із найжахливіших злочинів радянського тоталітарного режиму”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за сфабрикованими справами у 1944 році СРСР звинуватив кримськотатарський народ у співпраці з нацистською владою, що стало надуманим приводом запустити механізм депортації. Порушуючи норми міжнародного права, радянський уряд здійснив акт геноциду, аби стерти національну ідентичність кримськотатарського народу – корінного народу України, забороняючи використання рідної мови, сповідування своєї релігії та збереження власної культури.

“Ми пам'ятаємо тих, хто постраждав від цієї трагедії, та віддаємо належну шану кримськотатарському народу, який протягом сторічь зазнавав і продовжує зазнавати репресій з боку Російської імперії, СРСР, а тепер сучасної Росії”, йдеться в повідомленні.

МЗС України зазначає, що після тимчасової окупації Росією Криму у 2014 році та повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, Крим фактично став величезною в’язницею під відкритим небом і місцем для приховування злочинів РФ. Понад 180 громадян України були позбавлені волі на основі політично та релігійно вмотивованих переслідувань в Криму. Серед них – перший заступник Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелял, якого Росія закрила на 17 років у в’язниці за його участь в інавгураційному саміті Кримської Платформи.

Також повідомляється, що особливим проявом свавілля російської репресивної машини стало затримання 25-річної кримської татарки Лєніє Умерової, яку Росія затримала в грудні минулого року при спробі потрапити в Крим, аби відвідати хворого батька. Сьогодні її продовжують утримувати в СІЗО Лефортово за звинуваченням у державній зраді, у той час як єдиний так званий «злочин» Лєніє – відмова від російського паспорта.

“Вимагаємо від Російської Федерації припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, невідкладно звільнити усіх політичних в’язнів, забезпечити повне дотримання зобов’язань РФ як держави-окупанта відповідно до міжнародного права”, - наголосили в українському МЗС.

Також Україна закликала міжнародних партнерів, у тому числі учасників Міжнародної Кримської платформи, засудити цей злочин депортації та визнати депортацію кримськотатарського народу у 1944 році геноцидом.

МЗС України зауважило, що лише перемога України та звільнення Кримського півострова зможе покласти край системним репресіям проти корінного кримськотатарського народу та відновити повагу до прав людини у світі.

Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, президент Володимир Зеленський звернувся до громадян з нагоди Дня вишиванки та Дня боротьби за права кримських татар.

“Цього року – два сенси, об’єднані однією датою, 18 травня. 79 років тому у цей день радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу. Народу, який хотіли стерти, позбавити дому, позбавити права на життя. Але народ зберігся. І житиме вільно!” – написав Володимир Зеленський.