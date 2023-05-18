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​У Криму зійшли з колії п'ять вагонів із зерном. Окупанти повідомляють про "диверсію"

Наразі рух припинено, шляхи перевіряють сапери.

​У Криму зійшли з колії п'ять вагонів із зерном. Окупанти повідомляють про "диверсію"

На залізничному перегоні поблизу Сімферополя зійшли з рейок щонайменше п'ять вагонів із зерном.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Кримська залізниця повідомляє, що вагони зійшли в результаті втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту", – пише російський "Інтерфакс".

Наразі рух припинено, шляхи перевіряють сапери.

Телеграм-канал Mash повідомляє, що нібито саморобний вибуховий пристрій був закладений під залізничні колії в районі села Чистеньке. Вибух стався під першими вагонами потяга. Пошкоджено 50 метрів полотна, діаметр вирви під рейками − близько 15 м, глибина близько 2 м.

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Нібито обійшлося без постраждалих, але очевидці розповідали, що звук був настільки сильним, що його чули в сусідніх селах.

Нагадаємо, наприкінці лютого невідомі герої підірвали колію в Бахчисарайському районі, в результаті рух було припинено. Окупанти спочатку замовчували подію, а потім намагались пояснити пошкодження нібито "проходженням важковоза".

У квітні окупанти в Криму почали встановлювати камери вздовж залізниці "для боротьби з партизанами".

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