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Росія вдарила по Хмельницькій області. Є влучання в інфраструктурний обʼєкт

Поранених, за даними ОВА, немає. 

Сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по Хмельницькій області. Є влучання в обʼєкт інфраструктури в Хмельницькому районі.

Також спрацювала протиповітряна оборона. Про це повідомили в ОВА

"Постраждалих немає. Інформація про руйнування встановлюється", – йдеться у повідомленні. 

Попередня російська атака на область відбулась 13 травня. Загальна кількість пошкоджень стала найбільшою для області від початку війни. Ворог вдарив по Хмельницькому району. Постраждали близько 30 осіб.

Сьогодні, крім Хмельницької, ворог атакував Одеську область і Київ. У Одесі є влучання, загинула одна цивільна людина, ще двоє поранені. В Києві та області влучань немає, але уламки впали на подвірʼя та вулиці. 

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