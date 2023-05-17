Головне за день. Середа, 17 травня

Бої за Бахмут та Мар’їнку, 25 бойових зіткнень на сході, ворожі обстріли, продовження "зернової угоди". Яким запам’ятається 448-й день повномасштабної війни.

О 23 годині в низці областей оголосили повітряну тривогу. Станом на 23:50 на Київщині та Житомирщині дали відбій, в решті областей тривога ще триває.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось 25 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

За добу Росія завдала п'ятьох ракетних ударів по містах Бахмут та Херсон із застосуванням ЗРК С-300. Також окупанти завдали 32 авіаційних ударів та здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників, з яких п'ять - по зенітно-ракетних комплексах. Також наші захисники знищили два розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів, два склади пально-мастильних матеріалів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два засоби протиповітряної оборони та ще дві важливі ворожі цілі.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 17 травня – в нашій новині.

Жертвами обстрілу селища в Херсонському районі стали троє людей, в тому числі дитина.

"17 травня близько 16:00 окупанти обстріляли селище. Один із снарядів поцілив поблизу магазина, де перебували місцеві мешканці. Травми, несумісні із життям, отримали 5-річний хлопчик та двоє чоловіків. Ще один чоловік та неповнолітній хлопець отримали травми різного ступеня тяжкості. Дані уточнюються. На місці події працюють правоохоронці", - йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури.

За день 17 травня росіяни обстріляли Білопільську, Новослобідську, Середино-Будську та Зноб-Новгородську громади Сумської області.

Загалом упродовж дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. За день було зафіксовано понад 180 вибухів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що роботу Чорноморського зернового коридору продовжили на два місяці.

"Зусиллями нашої країни, підтримкою наших російських друзів і внесками наших українських друзів було вирішено продовжити Угоду про Чорноморський зерновий коридор ще на 2 місяці", – йдеться в дописі Ердогана у твіттері.

Глава Туреччини додав, що РФ пообіцяла не перешкоджати виходу турецьких кораблів із портів Миколаїв та Ольвія. Раніше експорт зерна здійснювався лише з портів Одеської області. Україна пропонувала відкрити і миколаївські порти.

Докладніше – в новині.

Міжнародна неурядова організація "Репортери без кордонів" зафіксувала понад 50 випадків, коли артилерійський вогонь направлявся на журналістів, і переважно це робилося навмисно, розповів на пресконференції генеральний секретар організації Крістоф Делуар.

Як зазначила директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк, нещодавно на фронті загинув фотограф-натураліст Денис Кривий.

!З початку вторгнення Росії 10 наших колег загинуло під час виконання професійних обов’язків, 13 загинуло внаслідок обстрілів або влучання російської ракети та решта колег загинули, захищаючи нас. Ми пам’ятаємо усіх колег і будемо добиватися того, щоб кожна з цих смертей була розслідувана, і всі винні були покарані", - сказала вона.

За даними ІМІ, Денис Кривий став 58-м медійником, який загинув унаслідок російської агресії.

Сенат Франції визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це у твітері написав Президент Володимир Зеленський. Глава держави висловив вдячність французам за "важливий крок до відновлення історичної справедливості".

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!