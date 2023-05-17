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Сенат Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу

Президент Зеленський висловив вдячність французам за "важливий крок до відновлення історичної справедливості".

Сенат Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу
Фото: EPA/UPG

Сенат Франції визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це у твітері написав Президент Володимир Зеленський.

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Глава держави висловив вдячність французам за "важливий крок до відновлення історичної справедливості".

"Вітаю історичне рішення французького Сенату щодо визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом україського народу. Вдячний усім сенаторам, які ініціювали й підтримали резолюцію. Черговий важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та увічнення пам‘яті мільйонів закатованих голодом українців", - йдеться в дописі Зеленського.

Нагадаємо, у березні підтримали проєкт постанови щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу Національні збори Франції.

Торік у грудні голодомор визнав Європарламент. Згодом це зробили Болгарія, Бельгія, Ісландія. Готується зробити такий крок Італія.

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