Сенат Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу

Президент Зеленський висловив вдячність французам за "важливий крок до відновлення історичної справедливості".

Сенат Франції визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це у твітері написав Президент Володимир Зеленський.

Глава держави висловив вдячність французам за "важливий крок до відновлення історичної справедливості".

"Вітаю історичне рішення французького Сенату щодо визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом україського народу. Вдячний усім сенаторам, які ініціювали й підтримали резолюцію. Черговий важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та увічнення пам‘яті мільйонів закатованих голодом українців", - йдеться в дописі Зеленського.

Вітаю історичне рішення 🇫🇷 Сенату щодо визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом 🇺🇦 народу. Вдячний усім сенаторам, які ініціювали й підтримали резолюцію. Черговий важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та увічнення пам‘яті мільйонів закатованих голодом… pic.twitter.com/R2ww1Yqv1Z — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2023

Нагадаємо, у березні підтримали проєкт постанови щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу Національні збори Франції.

Торік у грудні голодомор визнав Європарламент. Згодом це зробили Болгарія, Бельгія, Ісландія. Готується зробити такий крок Італія.