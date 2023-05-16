Українські бійці ППО збили вісімнадцять із вісімнадцяти російських ракет. І українська влада надалі працює над отриманням ЗСУ систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS.

Про це у своєму звернені розповів президент України Володимир Зеленський.

“Учора ще ми домовились у Британії з Ріші, паном Премʼєр-міністром, що працюватимемо над коаліцією винищувачів – тренування, літаки, результати. Учора ж це підтримав пан Президент Франції Макрон, а сьогодні підтримав пан Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Хороший початок коаліції! Дякую всім!”, - сказав президент.

Він зазначив, що ми маємо памʼятати, яких зусиль варта така зброя для України. Скільки часу, енергії, аргументів, зустрічей, інформаційної роботи дали нам змогу будувати таку систему ППО.

Сьогодні Верховний головнокомандувач провів засідання Ставки, на якому були доповіді командувачів оперативних напрямків, головкома, урядовців, які відповідають за забезпечення оборони, розвідки.

Президент відзначив 5-ту окрему штурмову бригаду, десантників “Вісімдесятки” та воїнів 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 79-ту окрему десантно-штурмову бригаду, артилеристів 55-ї окремої артилерійської бригади, 74-й окремий розвідувальний батальйон, 116-ту окрему бригаду територіальної оборони, 128-му окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду.

“Узяв участь – онлайн – у роботі Саміту Ради Європи, що працює сьогодні в Рейкʼявіку. Усі країни вільної Європи, сильні лідери нашої Європи… Подякував їм за підтримку нашої держави й закликав діяти разом і надалі на 100%, щоб ми були захищені – уся Україна, уся Європа, увесь вільний світ – на 100%. Жодна ракета терористів, жодна гармата терористів і жоден шантаж терористів не повинні загрожувати свободі!”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Також президент провів сьогодні кілька нарад щодо міжнародних заходів, щоб дати нашим воїнам іще більше можливостей, щоб зробити закінчення цієї війни нашою перемогою ще ближчим.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов різко відповів на слова президента ПАРЄ Тіні Кокса про нібито необхідність проведення виборів в Україні в умовах воєнного стану.