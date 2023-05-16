РПЦ підпорядкувала собі Бердянську єпархію

Синод Російської православної церкви прийняв Бердянську єпархію УПЦ під канонічне і адміністративне підпорядкування. Про це йдеться у рішенні синоду, опублікованому на сайті РПЦ.

“Прийняти Бердянську єпархію у безпосереднє канонічне і адміністративне підпорядкування патріарху Московському і всієї Русі і священному Синоду Російської православної церкви з винесенням цього рішення на розгляд Архиєрейського Собору”, - йдеться у журналі №30.

Як зазначають в РПЦ, приводом для такого рішення стало звернення 76 священнослужителів з 86 Бердянської єпархії УПЦ з відповідним проханням через те, що чинник керівник єпархії митрополит Єфрем залишив тимчасово окупований росіянами Бердянськ та нібито відмовився від виконання своїх обов’язків.

Новим керівником єпархії росіяни призначили єпископа Іскитимського та Черепанівського Луку.

За даними LB.ua, митрополит Бердянський та Приморський Єфрем втік 26 квітня до Росії і звідти виїхав у Європу. За Статутом УПЦ МП, чинний архієпископ не має права самовільно залишати кафедру без дозволу предстоятеля більш ніж на 14 днів. Але яка санкція за це передбачена, не вказано.

Після втечі Єфрема керівництво єпархією на себе узяв без погодження з керівництвом УПЦ архимандрит Димитрій з Куйбишевського церковного округу Бердянської єпархії, який і зорганізував священнослужителів звернутися до патріарха Кирила з проханням взяти єпархію під омофор РПЦ.

Проте, знову ж таки, за даними LB.ua, реально звернення підтримали тільки четверо представників УПЦ МП - сам архимандрит Димитрій; секретар Бердянської єпархії, настоятель храму в ім’я Святої Трійці протоієрей Сергій (Ілющенко); священник Приморського Свято-Троїцького храму протоієрей Дмитро (Лебедченко); настоятель Бердянського храму Новомучеників протоієрей Євген (Клименко).