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Україна повернула з Росії 6-річну доньку оборонців Маріуполя

Мама і тато дівчинки – військові, які потрапили в полон в Маріуполі.

Україна повернула з Росії 6-річну доньку оборонців Маріуполя
Фото: Дмитро Лубінець

Під час повномасштабного вторгнення у Маріуполь окупанти взяли у полон родину військових та їхню шестирічну доньку Анну-Марію. Нині вдалося возз'єднати родину.

Про це у Телеграм інформує омбудсман Дмитро Лубінець.

"6-річна дівчинка повернулася до батьків, які тривалий час перебували у російському полоні. Мама і тато дівчинки – військові, які потрапили в полон в рідному місті Маріуполі, захищаючи його від російських військових, що прийшли руйнувати та вбивати", - написав він.

Повідомляється, що після визволення з полону мати Анни-Марії звернулася в Офіс омбудсмана з проханням допомогти повернути доньку. Маленьку українку вдалося повернути додому. Наразі уся родина перебуває в Україні.

Фото: Дмитро Лубінець

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Нагадаємо, що поліцейські евакуювали останню дитину з села Хромове у Бахмутській громаді.

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