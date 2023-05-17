У переговорах партнерів щодо постачання винищувачів F-16 Україні немає прогресу, - глава МЗС Нідерландів

Гукстра додав, що "коли ми будемо готові перетнути цей міст і готові повідомити про це, ми це зробимо".

У переговорах партнерів щодо можливого постачання винищувачів F-16 Україні немає прогресу.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, передає Reuters.

"Ми ще не дійшли до рішення", - сказав міністр, коментуючи раніше оголошені переговори нідерландської з Великобританією, Данією, Бельгією та іншими державами щодо F-16 для України.

Гукстра додав, що "коли ми будемо готові перетнути цей міст і готові повідомити про це, ми це зробимо".

Нагадаємо, голови урядів Великобританії Ріші Сунак та Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів.

Тим часом Бельгія готова розпочати навчання для українських пілотів на F-16. Проте країна відмовилася постачати їх нашій державі.