Кремль буде в захваті від такого результату, - МЗС України про відновлення Грузією авіарейсів до РФ

При цьому 20% території Грузії залишаються окупованими Росією.

Відновлення Грузією авіаційних рейсів до Російської Федерації відбувається на тлі зростаючої ізоляції Москви з боку світового співтовариства.

Про це речник українського МЗС Олег Ніколенко написав у Twitter.

"Світ ізолює Росію, щоб змусити її припинити війну, але Грузія вітає російські авіалінії та відправляє своїх до Москви. При цьому 20% території Грузії залишаються безкарно окупованими Росією. Кремль напевно буде в захваті від такого результату", - написав він.

Нагадаємо, 10 травня президент РФ Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії. Представники офіційного Тбілісі привітали рішення Москви і пояснили це інтересами тих громадян Грузії, які проживають на території Росії.

Російська авіакомпанія "Азимут" із 17 травня матиме змогу здійснювати прямі перельоти з Москви до Тбілісі після того, як грузинський авіарегулятор видав йому відповідний дозвіл.

Також грузинська авіакомпанія Georgian Airways отримала дозвіл на пряме авіасполучення з Росією.