Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
Замість колискової (Страшна мамина казка)
Замість колискової (Страшна мамина казка)
Фірташу оголосили підозру за мільярдні збитки державі (доповнено аудіо прослуховування)
Фірташу оголосили підозру за мільярдні збитки державі (доповнено аудіо прослуховування)
Повітряні сили Німеччини показали відео супроводу літака з Зеленським
Повітряні сили Німеччини показали відео супроводу літака з Зеленським
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
​Небо високо. Україні потрібні літаки
​Небо високо. Україні потрібні літаки
ГоловнаСвіт

У Китаї хочуть створити нову зброю, інтегрувавши штучний інтелект із стандартними військовими тактиками

КНР також нарощуватиме потенціал у галузях інформаційних мереж, авіації та космосу.

У Китаї хочуть створити нову зброю, інтегрувавши штучний інтелект із стандартними військовими тактиками
Фото: Державний університет телекомунікацій

На тлі війни в Україні китайський генерал Ван Хайцзян закликав до інтеграції штучного інтелекту із стандартними військовими тактиками, аби мати перевагу у потеніційній конфронтації із Заходом, пише Reuters.

Командувач Західного театру дій Народно-визвольної армії зазначив, що з часу вторгення Росії до сусіда виник новий жанр гібридної війни, який поєднує в собі “політичну війну, фінансову війну, технологічну війну, кібервійну та когнітивну війну”.

За словами Вана, Китай прагнутиме нових військових переваг, нарощуючи потенціал у таких галузях, як штучний інтелект, інформаційні мережі, авіація та космос.

“Зараз і в майбутньому локальні конфлікти та потрясіння стаються часто, глобальні проблеми загострюються, і світ увійшов у новий період потрясінь і змін”, − зазначив військовий.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Різноманітні події “чорного лебедя та “сірого носорога” можуть статися будь-коли, особливо зі стримуванням, оточенням, роз’єднанням, придушенням і військовими загрозами деяких західних країн”, – продовжив він.

Попри сотні мільярдів доларів, витрачених на оборону, збройні сили Китаю не мають великого досвіду “гарячої війни”, з останнім і коротким військовим конфліктом з В’єтнамом у 1979 році.

Нагадаємо, у лютому у Гаазі відбувся саміт про використання штучного інтелекту в армії, це стало першим кроком до розробки міжнародної угоди у цій сфері. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies