У Китаї хочуть створити нову зброю, інтегрувавши штучний інтелект із стандартними військовими тактиками

КНР також нарощуватиме потенціал у галузях інформаційних мереж, авіації та космосу.

На тлі війни в Україні китайський генерал Ван Хайцзян закликав до інтеграції штучного інтелекту із стандартними військовими тактиками, аби мати перевагу у потеніційній конфронтації із Заходом, пише Reuters.

Командувач Західного театру дій Народно-визвольної армії зазначив, що з часу вторгення Росії до сусіда виник новий жанр гібридної війни, який поєднує в собі “політичну війну, фінансову війну, технологічну війну, кібервійну та когнітивну війну”.

За словами Вана, Китай прагнутиме нових військових переваг, нарощуючи потенціал у таких галузях, як штучний інтелект, інформаційні мережі, авіація та космос.

“Зараз і в майбутньому локальні конфлікти та потрясіння стаються часто, глобальні проблеми загострюються, і світ увійшов у новий період потрясінь і змін”, − зазначив військовий.

“Різноманітні події “чорного лебедя та “сірого носорога” можуть статися будь-коли, особливо зі стримуванням, оточенням, роз’єднанням, придушенням і військовими загрозами деяких західних країн”, – продовжив він.

Попри сотні мільярдів доларів, витрачених на оборону, збройні сили Китаю не мають великого досвіду “гарячої війни”, з останнім і коротким військовим конфліктом з В’єтнамом у 1979 році.

Нагадаємо, у лютому у Гаазі відбувся саміт про використання штучного інтелекту в армії, це стало першим кроком до розробки міжнародної угоди у цій сфері.