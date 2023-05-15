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Мовна комісія у Латвії рекомендує називати російський Калінінград історичними назвами

Реакція росіян поки невідома, але передбачувана.

Мовна комісія у Латвії рекомендує називати російський Калінінград історичними назвами
Калінінградська область
Фото: belta.by

У Латвії експертна мовна комісія дала рекомендацію називати російський Калінінград його історичними балтійською або німецькою назвами.

Про це повідомила експертна мовна комісія Латвії.

"Експертна мовна комісія Латвії при Державному мовному центрі радить використовувати у латиській мові традиційну балтійську назву Караляучі або ж історичну германську назву Кенігсберг замість російської назви "Калінінград" на позначення відповідного російського ексклаву", – йдеться у повідомленні.

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В свою чергу, глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевчюс прокоментував це рішення фразою "Отже, Караляучі".

Нагадаємо, комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, що діє при Головній геодезичній службі країни, ухвалила рішення більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською.

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