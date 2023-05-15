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Президент Чехії закликав якнайшвидше надати Україні зброю для контрнаступу

"Чим пізніше допомога надійде, тим менш корисною вона буде".

Президент Чехії закликав якнайшвидше надати Україні зброю для контрнаступу
Президент Чехії Петр Павел
Фото: ОПУ

Президент Чехії Петр Павел закликав міжнародних партнерів якнайшвидше надати Збройним силам України необхідну для контрнаступу зброю.

Про це він розповів на Копенгагенському саміті демократії, повідомляє Укрінформ.

"Україна має шанс розпочати влітку суттєвий контрнаступ, і "вікно" звужується. Чим пізніше допомога надійде, тим менш корисною вона буде… Для того, щоби використати це часове вікно, яке ще є, ми мали б забезпечити Україну всім необхідним – технікою і боєприпасами - ще навесні", - заявив Павел.

Він пояснив, що восени погодні умови не сприятимуть успішному наступу.

Водночас Павел не вважає, що в Європі бракує виробничих потужностей ВПК. На його думку, у Центральній і Східній Європі є можливості збільшити виробництво. Ймовірно, є дефіцит робочої сили, але Україна готова її надати, зазначив Павел, згадавши про результати свого нещодавнього візиту у Київ.

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Ще однією проблемою є дефіцит фінансування, але деякі держави готові це забезпечити.

"Йдеться про кращу координацію: зібрати все та почати виробляти дуже швидко та гнучко", - зазначив президент Чехії.

Він також нагадав, що у низки третіх країн за межами Європи на складах є значні запаси озброєння радянських зразків, які, на його думку, могли б бути передані Україні.

Нагадаємо, раніше Павел закликав Україну не поспішати з контрнаступом. Під час останніх зустрічей у Києві з президентом Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем Павел попередив, що ЗСУ більше не маєють елементу несподіванки, який допоміг успішним штурмам Харківської області і Херсона минулого року.

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