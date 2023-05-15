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Нам потрібно ще трохи часу для контрнаступу, - Зеленський

Сунак заявив, що війна Росії в Україні переживає переломний момент.

Нам потрібно ще трохи часу для контрнаступу, - Зеленський
Фото: EPA

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує важливі контрнаступальні дії, але для їх початку потрібно ще трохи часу.

Про це Зеленський заявив на брифінгу з очільником британського уряду Ріші Сунакомповідомляє CNN.

"Нам дійсно потрібно ще трохи часу. Не надто багато, перш ніж почати довгоочікуваний контрнаступ", - заявив він.

Зі свого боку Сунак заявив, що війна Росії в Україні переживає переломний момент.

"Росія здійснила неспровокований і незаконний напад на український народ. Вона здійснює жахливі військові злочини... Велика Британія незмінно підтримуватиме Україну та її народ, щоб захистити себе від цієї агресії", - наголосив він.

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11 травня президент Володимир Зеленський вже заявляв, що Україні потрібно більше часу для початку довгоочікуваного контрнаступу проти РФ, оскільки Збройні сили ще потребують допомоги Заходу.

А секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна хоче до кінця зими повністю завершити війну. 

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