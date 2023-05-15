Сьогодні інспектори вирушили на перше патрулювання в цьому сезоні.

У понеділок, 15 травня на вулицях Києва розпочали роботу велопатрулі та кавалерія.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Сьогодні інспектори вирушили на перше патрулювання в цьому сезоні.

Зазначається, що поліцейські забезпечуватимуть охорону громадського порядку у парках, зонах відпочинку, а також у місцях де неможливо проїхати на службовому автомобілі.

Крім того, патрульні реагуватимуть на усі виклики та звернення громадян.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, кінні та велосипедні патрулі розпочали роботу в багатьох містах України з 2016 року. Розробка такої моделі патрулювання почалася роком раніше на базі Самбірського райвідділу внутрішніх справ у Львівській області. Експеримент у Самборі розвивався за так званою "кущовою" системою, коли місцева міліція інтегрується з кількома сусідніми підрозділами внутрішніх справ і вертикально підпорядковується головкому. Напередодні цю модель роботи поліції поширили на Білу Церкву.