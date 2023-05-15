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На Херсонщині окупанти шукають методи боротьби з підпіллям, - ЦНС

Росіяни продовжують посилено перевіряти авто на блокпостах.

На Херсонщині окупанти шукають методи боротьби з підпіллям, - ЦНС
Фото: Telegram/НАЕК "Енергоатом"

Ватажок російських окупантів на Херсонщині Володимир Сальдо залучив російських силовиків для посилення боротьби з українським підпіллям в регіоні.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти й надалі безрезультатно намагаються зупинити наше підпілля. Сальдо збирав нараду з представників силових органів окупантів на тимчасово окупованій території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одним з ключових питань "наради" стало обговорення шляхів боротьби з партизанськими рухами на окупованій частині регіону.

"Відтак окупанти вирішили продовжити посилені контррозвідувальні заходи, аби спробувати віднайти підпілля", - пояснили в ЦНС.

Окупанти продовжують посилено перевіряти авто на блокпостах, також діють мобільні бригади росіян та відбуваються обшуки в будинках місцевих.

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Нагадаємо, що на окупованій Херсонщині росіяни вимагають гроші за відстрочку від примусової мобілізації в армію РФ.

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