Обговорення можливо тільки якщо вони відповідають національним інтересам, – ГУР про пропозицію Пригожина

Україна робить усе можливе для того, щоб захищати власні національні інтереси, зокрема докуповувати територію.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов порадив задуматися, кому вигідно обговорювати пропозицію власника "групи Вагнера" вивести ЗСУ з Бахмута в обмін на отримання даних про позиції армії Росії.

У ефірі телемарафону Юсов зазначив, що Україна і її спецслужби будуть і повинні обговорювати усі пропозиції лише тоді, коли це відповідатиме національним інтересам України.

"Україна робить усе можливе для того, щоб захищати власні національні інтереси, ефективно докуповувати територію", – зазначив представник ГУР.

Юсов додав, що окремі вкиди коментувати не потрібно.

Про те, що власник "груп Вагнера" Євгеній Пригожин пропонував Україні отримати дані про позиції армії Росії в обмін на відхід від Бахмута писала американська газета Washington Post. Журналісти посилались на "злив" даних Пентагону. Згідно з отриманою інформацією, пропозиція Пригожина була передана через українську розвідку. Президент України не підтвердив контакти українських розвідників із Пригожиним. Він зазначив, що це питання військової розвідки.