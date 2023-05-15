Обговорення можливо тільки якщо вони відповідають національним інтересам, – ГУР про пропозицію Пригожина

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов порадив задуматися, кому вигідно обговорювати пропозицію власника "групи Вагнера" вивести ЗСУ з Бахмута в обмін на отримання даних про позиції армії Росії.
У ефірі телемарафону Юсов зазначив, що Україна і її спецслужби будуть і повинні обговорювати усі пропозиції лише тоді, коли це відповідатиме національним інтересам України.
"Україна робить усе можливе для того, щоб захищати власні національні інтереси, ефективно докуповувати територію", – зазначив представник ГУР.
Юсов додав, що окремі вкиди коментувати не потрібно.
Про те, що власник "груп Вагнера" Євгеній Пригожин пропонував Україні отримати дані про позиції армії Росії в обмін на відхід від Бахмута писала американська газета Washington Post. Журналісти посилались на "злив" даних Пентагону. Згідно з отриманою інформацією, пропозиція Пригожина була передана через українську розвідку. Президент України не підтвердив контакти українських розвідників із Пригожиним. Він зазначив, що це питання військової розвідки.