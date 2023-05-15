Під Бахмутом загинув український хокеїст Олександр Хміль

Після повномасштабного вторгнення ворога він із перших днів став на захист України.

У боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув титулований хокеїст і тренер, чемпіон України-2007, гравець молодіжних збірних, 42-річний Олександр Хміль.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Олександр народився 6 грудня 1980 року у Броварах на Київщині. На професійному рівні почав виступати з 1997 року у складі київського "Беркута", також грав за столичні "Сокіл", "Крижинку", "Київ", "АТЕК", "Компаньйон", "Поділ", "Дженералз". Виступав за "Дніпровських Вовків" та "Галицьких Львів".

Спортивна кар’єра Олександра тривала 18 років.

Після повномасштабного вторгнення ворога він із перших днів став на захист України. Спершу він захищав столицю у загоні київської територіальної оборони, а потім у статусі військовослужбовця Збройних Сил України виконував бойові завдання в гарячих точках в інших регіонах нашої держави.

Нагадаємо, що рішення не ділитись інформацією про втрати ЗСУ було ухвалене разом з військовими. Однак всі цифри фіксуються, оскільки кожна людина важлива. Про це наголосив президент Володимир Зеленський