Унаслідок ракетного удару по Авдіївці загинули четверо людей

Жителів закликають не наражати свої життя на небезпеку та евакуюватися.

Російські окупанти вранці завдали ракетного удару по Авдіївці Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Чотири людини загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці. Росіяни атакували місто ракетами сьогодні вранці, влучили в лікарню", - написав він.

Кириленко закликав місцевих жителів не наражати свої життя на небезпеку та евакуюватися.

"Кожен новий день, проведений на Донеччині, збільшує ризик стати жертвою російської агресії! Евакуюйтесь!", - додав він.

Нагадаємо, раніше російські війська кілька разів обстріляли стару та центральну частини Авдіївки з "Градів", двічі вдарили танками.