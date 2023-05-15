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Унаслідок ракетного удару по Авдіївці загинули четверо людей

Жителів закликають не наражати свої життя на небезпеку та евакуюватися.

Унаслідок ракетного удару по Авдіївці загинули четверо людей
Авдіївка
Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти вранці завдали ракетного удару по Авдіївці Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Чотири людини загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці. Росіяни атакували місто ракетами сьогодні вранці, влучили в лікарню", - написав він.

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Кириленко закликав місцевих жителів не наражати свої життя на небезпеку та евакуюватися.

"Кожен новий день, проведений на Донеччині, збільшує ризик стати жертвою російської агресії! Евакуюйтесь!", - додав він.

Нагадаємо, раніше  російські війська кілька разів обстріляли стару та центральну частини Авдіївки з "Градів", двічі вдарили танками.

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