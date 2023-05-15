Протягом доби РФ атакувала девʼять областей України, – ОВА

По Чернігівській області росіяни минулої доби били двічі. З мінометів та СБУ гатили по Корюківському району. На околиці прикордонного села Єліне (Сновська громада) пошкоджено кілька будинків та трансформатор. Без жертв, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вчора протягом дня росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних Юнаківської та Білопільської громад. Зафіксовано 109 вибухів. У Білопільській громаді ворог бив з мінометів – 32 вибухи. Також зафіксовано обстріл з гранатометів – 59 вибухів. У Юнаківській громаді був артилерійський обстріл (10 вибухів) та обстріл з міномету – вісім вибухів. Попередньо – без втрат. Сьогодні зранку зафіксовано один мінометний обстріл (сім вибухів) Білопільської громади. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила.

У Запорізькій 84 ударів ворог завдав по наближених до лінії фронту містах і селах: 77 – з артилерії, трьох – з авіації, трьох – із ракетних систем залпового вогню та одного з безпілотника. Під обстрілами були 19 населених пунктів, у тому числі Гуляйполе, Новояковлівка, Приморське, Малинівка, Полтавка, Кам'янське, Степове. У Новояковлівці під час артобстрілу постраждала 48-річна жінка. В її будинок поцілив снаряд. Під час масованого удару по Приморському постраждало шестеро осіб, у тому числі 7-річна дівчинка. 24-річний чоловік від отриманих травм помер у лікарні. У важкому стані знаходиться 30-річний чоловік. Троє, зокрема дитина, отримали травми середньої важкості. Вночі вгатили в центр Оріхова. На щастя, обійшлося без жертв. Наразі зафіксовано 26 руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури.

У Дніпропетровській вчора вдень ворог знову завдав ударів по Нікопольському району. Окупанти двічі обстріляли Марганецьку громаду. Внаслідок обстрілу постраждали двоє мирних мешканців.Чоловік та жінка 1985 р.н. госпіталізовані до лікарні. Їм надали усю необхідну допомогу, стан постраждалих стабільних. Також через ворожі атаки було пошкоджено сім приватних житлових будинків, господарча споруда, легковий автомобіль, дві лінії електропередачі.

У Луганській за добу противник здійснив 97 обстрілів (396 снарядів), мінометних – 33, РСЗВ – сім, артилерійських – 34, танкових –13, БПЛА – шість, авіаційних – пʼять. З артилерії та мінометів росіяни вчора обстріляли Стельмахівку, Макіївку та Білогорівку. Ще один авіаудар зафіксовано в районі Діброви. Наземної активності росіян минулої доби не спостерігалось. Це дало змогу розвезти людям, які залишаються у прифронтових селах, гуманітарну допомогу – їжу, ліки, засоби гігієні і найнеобхідніші речі. На окупованій частині області вчергове вимикають послугу мобільного інтернету. Приводом стала "бавовна" в Луганську та на околицях.

У Харківській на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Олександрівка і Стариця. На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки. Завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Вільшана та Кислівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка та Табаївка. Вчора вдень ворог з артилерії обстріляв с. Стариця Чугуївського району. Загинуло двоє цивільних людей – 59-річна жінка та 65-річний чоловік. Внаслідок обстрілу с. Подоли Куп'янського району пошкоджено два приватні домоволодіння, сталася пожежа.

У Донецькій області ворог здійснив 19 обстрілів, обстріляно 13 населених пунктів, серед яких Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Часів Яр, Велика Новосілка, Малотаранівка, Північне, Времівка, Дружба, Карлівка, Уманське. Пошкоджено 58 житлових будинків (з них 12 – багатоквартирних), дві будівлі ПАТ "Донбасенерго", два цивільних автомобіля, два газопроводи, газорозподільчий пункт, школа. На Донеччині за добу: семеро поранених.

У Миколаївській вночі окупанти обстріляли ракетними системами залпового вогню населений пункт Очаківської громади. Постраждалих немає. Учора протягом дня ворог завдавав артилерійських та мінометних ударів по акваторії Очаківської громади. У Баштанському районі вчора обстрілу зазнала Снігурівська громада. Влучання зафіксовано на околицях населеного пункту. Без постраждалих.

У Херсонській за добу противник здійснив 86 обстрілів (381 снаряд): артилерійських – 42, мінометних – 22, танкових – шість, БПЛА – 15, авіаційних – один. З них по Херсону противник здійснив чотири обстріли (девʼять снарядів): артилерійських – один, мінометних – три. Крім того, вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів. Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. Вибухнув нездетонований снаряд. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68. Окупанти з артилерії атакували житловий будинок у селі Республіканець Милівської територіальної громади. Через обстріл 64-річний чоловік, котрий знаходився на власному городі, отримав поранення не сумісні з життям. Сьогодні зранку о 04.30 Херсоні внаслідок влучання двох ворожих БпЛА відбулася часткова руйнація трьох поверхів будівлі КВНЗ "Херсонської академії неперервної освіти" з подальшим загорянням. Попередньо – без постраждалих. З деокупованої території області евакуйовано 56 осіб.

Нагадаємо, за даними Генштабу, у низці населених пунктів Херсонської області відзначаються факти насильницького затримання чоловіків, які раніше відмовились від українського громадянства на користь російського. Після затримання в ході першої установчої бесіди окупанти вимагають від таких громадян неправомірну грошову винагороду за відстрочку від мобілізації.