​“Повернись живим” придбав для війська 740 тепловізорів за 59,5 млн гривень

Фонд компетентної допомоги армії “Повернись живим” закупив для Сил оборони України 740 біспектральних тепловізорів із лазерним далекоміром AGM Fuzion LRF. Вартість партії становить 59 496 000 гривень.

Тепловізори вже розподіляються і передаються війську, йдеться у повідомленні Фонду.

Цією кількістю можна забезпечити першочергові потреби декількох бригад, або ж сотень штурмових груп чи спостережних пунктів Сил оборони.

Тепловізор дає змогу виявляти загарбників попри їхнє маскування – за тепловим випромінюванням. Група бійців з “теплом” може працювати вдень і вночі. Спостережний пункт, на якому є тепловізор, здатен вчасно виявити пересування ворога. Розвідгрупа з тепловізором із далекомірними функціями може діяти вночі та коригувати вогонь по виявлених ворожих цілях.

Нагадаємо, нещодавно “Повернись живим” повідомив, що обладнав мобільну станцію розвідки загальною вартістю понад 41 000 000 гривень для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Також Фонд придбав для війська 1 460 кулеметів калібру 7,62-мм іноземного виробництва за 6 570 000 євро. Зброю вже передали 30 бригадам ЗСУ.