У НАТО тривають перемовини щодо членства Києва, країни намагаються подолати розбіжності, − Washington Post

Посадовці блоку заявили виданню, що у липні на саміті блоку Україна запрошення про приєднання не отримає.

У блоці НАТО тривають перемовини щодо визначення наступних кроків на шляху приєднання України до Західного альянсу.

Про це пише Washington Post.

Країни-члени намагаються подолати розбіжності щодо того, як швидко Київ має стати членом організації Північноатлантичного договору.

Дискусії активізувалися за кілька тижнів до саміту НАТО у Вільнюсі, який стартує 11 липня. Посадовці блоку заявили виданню, що, попри підтримку, члени досягли консенсусу − у липні Україна запрошення про приєднання до блоку не отримає.

Водночас країни Східної Європи наполягають на конкретних кроках на шляху до цієї мети, включно з визначенням часових рамок для вступу. Однак Сполучені Штати та низка західноєвропейських краї виступають за менші кроки, зокрема створення органу НАТО-Україна або розширення технічної підтримки НАТО оборонного сектору України.

“Вільнюський саміт не буде історичним без рішення про майбутнє України в альянсі”, − заявила голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко.

Туулі Данетон, високопосадовець Міністерства оборони Естонії, сказав, що Вільнюський саміт дає можливість надіслати Україні сильний сигнал: “Після всіх страждань, які вони пережили, їх місце − у НАТО, і вони більше ніж раді приєднатися”.

Балтійські посадовці запропонували, щоб НАТО, крім повторення формули 2008 року, згідно з якою Україна отримає вступ у невизначений термін, надіслало у Вільнюсі Україні офіційне запрошення до членства або запустило процес встановлення часових рамок і конкретних умов для вступу України, навіть якщо це буде після війни.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його “список бажань” для Вільнюса включає “забезпечення відповідного шляху” для України до НАТО. За його словами, напередодні саміту обговорюється “рівень політичної волі” щодо швидкості кроків.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що НАТО має прийняти до своїх лав Україну, оскільки "Києву потрібен Альянс, а Альянсу потрібен Київ", і політичне рішення щодо цього має бути ухвалене на липневому саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня.