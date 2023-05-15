Ворожа техніка намаглась втекти від наших захисників, але артилеристи знищили її.

Артилеристи 406 окремої артилерійської бригади ім. Алмазова знищили російський міномет “Тюльпан”.

Про це повідомила пресслужба ВМС України.

“Військовослужбовці 406-ї окремої артилерійської бригади влучним пострілом знищили 240-мм міномет 2С4 "Тюльпан" російського окупаційного війська”, - йдеться у повіідомленні.

У пресслужбі ВМС зазначили, що ворожа техніка намаглась втекти від наших захисників, але артилеристи знищили її.

Нагадаємо, аеророзвідка 45 окремої артилерійської бригади виявила комплекс ”Панцир С1” окупантів на Бахмутському напрямку. У співпраці із ракетним підрозділом та аеророзвідкою 132 ОРБ його знищили.