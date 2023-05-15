Ісландія надасть Україні польовий госпіталь

Ісландія вирішила передати для потреб України польовий госпіталь.

Про це повідомила прем’єрка Ісландії Катрін Якобсдоттір.

“Усі партії в парламенті Ісландії об’єдналися в тому, щоб Ісландія надала Україні польовий госпіталь. Ми як і раніше віддані підтримці українського народу”, - написала вона.

Катрін Якобсдоттір зазначила, що таке рішення є символом незмінної солідарності Ісландії з Україною.

All parties in the Icelandic parliament have united in proposing that Iceland will give a field hospital to Ukraine. We remain committed to supporting the Ukrainian people: this gesture is a symbol of our continued solidarity. — Katrín Jakobsdóttir (@katrinjak) May 15, 2023

Нагадаємо, у березні цього року Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу.