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Ісландія надасть Україні польовий госпіталь

Таке рішення підтримали всі парламентські фракції Ісландії.

Ісландія надасть Україні польовий госпіталь
Альтинг – парламент Ісландії
Фото: educalingo.com

Ісландія вирішила передати для потреб України польовий госпіталь. 

Про це повідомила прем’єрка Ісландії Катрін Якобсдоттір. 

“Усі партії в парламенті Ісландії об’єдналися в тому, щоб Ісландія надала Україні польовий госпіталь. Ми як і раніше віддані підтримці українського народу”, - написала вона.

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Катрін Якобсдоттір зазначила, що таке рішення є символом незмінної солідарності Ісландії з Україною.

Нагадаємо, у березні цього року Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

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