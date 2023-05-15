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Всеукраїнська рада церков підтримала створення спецтрибуналу проти Росії

ВРЦ виступає за те, щоб Міжнародний трибунал був створений і почав працювати якнайшвидше, а всі хто розпочав агресивну війну проти України - були покарані.

Всеукраїнська рада церков підтримала створення спецтрибуналу проти Росії

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій підтримала створення спецтрибуналу проти Росії.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті ВРЦ.

"Усвідомлюючи масштаби горя, яке принесла Росія нашим вірним, усьому українському народові, будучи свідомими того, яку загрозу становить російський імперіалізм народам Європи, виходячи з наших віросповідних принципів, своїх переконань, поклику власної совісті, ми беззастережно підтримуємо створення Міжнародного трибуналу який би судив російську владу за злочин агресії, тобто за розпочату проти України війну", - йдеться в заяві.

ВРЦ виступає за те, щоб Міжнародний трибунал був створений і почав працювати якнайшвидше, а всі хто розпочав агресивну війну проти України - були покарані.

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Рада звернулось до всіх держав світу, а зокрема до Палати Представників, Сенату та Державного департаменту США, з проханням підтримати створення Трибуналу за міжнародною моделлю.

Також у заяві засуджується практика незаконної та насильницької депортації українських дітей до росії та їх насильницького усиновлення.

"Ми закликаємо ООН, ЮНІСЕФ і Червоний хрест чинити тиск на Росію з вимогою повернути депортованих українських дітей до країни та возз'єднати їх із батьками та родичами", - йдеться в документі.

В організації закликають міжнародне співтовариство підтримати компенсаційний механізм, який би був здатним відшкодувати збитки, завдані українській державі та суспільству з боку Росії.

Нагадаємо, що від самого початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій наполягала на притягненні до відповідальності всіх натхненників, організаторів та виконавців злочинів проти українців і України. У березні минулого року ВРЦ також закликала закрити небо над Україною та надати ЗСУ сучасну техніку ППО.

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