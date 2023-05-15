Кремль стоїть перед вибором між оголошенням мобілізації та загрозою внутрішнього невдоволення, - Данілов

На думку секретаря РНБО, будь-яке рішення у цій ситуації погіршить позицію Путіна.

У Росії триває друга хвиля прихованої мобілізації.

Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"На Росії триває друга хвиля прихованої мобілізації: примушення до підписання контрактів, формування т.зв. національних батальйонів, реклама мінвбивства РФ. Поставлені результати не досягнуті. Кремль стоїть перед вибором між необхідністю оголошення мобілізації та загрозою внутрішнього невдоволення", - зазначив він.

За словам Данілова, будь-який хід Путіна погіршує його позицію в цій ситуації.

За даними британської розвідки, російські військові вербувальники пропонують працівників-мігрантам із Центральної Азії бонуси за реєстрацію на службу в Україні у розмірі 2390 доларів США та зарплату до 4160 доларів на місяць.