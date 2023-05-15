Прикордонники біля Бахмута збили два ворожих дрони

Українські прикордонники збили два безпілотники росіян поблизу Бахмута.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

"На світанку, коли пильність мала б, на думку загарбників, падати, вони вирішили спробувати досягти цілі, використовуючи одразу 2 БПЛА. Та прикордонники були напоготові і за допомогою антидронової рушниці приземлили обидві ворожі "пташки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у неділю Збройні сили ліквідували чотири російські ударні “Шахеди” та один розвідувальний безпілотник ворога.

За минулу добу Збройні сили знищили 24 БПЛА оперативно-тактичного рівня.