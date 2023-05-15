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Учора ЗСУ знищили 580 окупантів, три танки, три ракети і 24 безпілотники ворога, – Генштаб

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Учора ЗСУ знищили 580 окупантів, три танки, три ракети і 24 безпілотники ворога, – Генштаб
Фото: EPA/UPG

З початку широкомасштабного вторгнення армія ворога втратила на війні з Україною близько 199 460 окупантів. Учора Збройні сили знищили близько 580 військових РФ, три танки, два засоби ППО, три ракети і 24 безпілотники.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 199 460 (+580) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 759 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 336 (+11) од,
  • артилерійських систем – 3 137 (+21) од,
  • РСЗВ – 562 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 316 (+2) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 720 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 973 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 034 (+16) од,
  • спеціальна техніка ‒ 407 (+3).

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Нагадаємо, противник надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу там відбулось 46 бойових зіткнень. 

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