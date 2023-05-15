Учора ЗСУ знищили 580 окупантів, три танки, три ракети і 24 безпілотники ворога, – Генштаб

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

З початку широкомасштабного вторгнення армія ворога втратила на війні з Україною близько 199 460 окупантів. Учора Збройні сили знищили близько 580 військових РФ, три танки, два засоби ППО, три ракети і 24 безпілотники.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 199 460 (+580) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 759 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 336 (+11) од,

артилерійських систем – 3 137 (+21) од,

РСЗВ – 562 (+0) од,

засоби ППО ‒ 316 (+2) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 720 (+24),

крилаті ракети ‒ 973 (+3),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 034 (+16) од,

спеціальна техніка ‒ 407 (+3).

Нагадаємо, противник надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу там відбулось 46 бойових зіткнень.