Головне за день. Неділя, 14 травня

Наступальні дії ворога на Донбасі, бої за Бахмут, близько 30 бойових зіткнень, Зеленський в Німеччині. Яким запам’ятається 445-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом за добу на зазначених ділянках фронту відбулось близько 30 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Противник завдав шістьох ракетних ударів, зокрема по місту Харків та селищу Золочів. Крім того, завдав 27 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільну та адміністративну інфраструктуру

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, впродовж цієї доби наші захисники знищили 3 розвідувальних БпЛА, 2 з них - типу “Орлан-10” та 1 - “Supercam”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 1 важливу ціль противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 14 травня – в нашій новині.

Українські військові продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку. Силам оборони вдалося захопити понад 10 позицій російських окупантів, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"Продовжуємо рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Взято в полон ворожих солдат з різних частин", - зазначила вона.

"В самому Бахмуті дуже гаряче. Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої", - додала Маляр.

13 травня у Брянській області РФ були збиті силами ППО три вертольоти, а не два, як повідомлялося раніше.

Про це сказав в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, загальна кількість втраченої росіянами повітряної техніки складає п‘ять одиниць. Ігнат уточнив, що ця повітряна техніка вилітала на бойове завдання на фронт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 13 травня у прикордонній з Україною Брянській області зазнали аварії 2 гелікоптери Мі-8, літаки Су-34 і Су-35.

На Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка Нововоронцовської громади. Вибухнув нездетонований снаряд. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68.

Президент Володимир Зеленський та канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц у Берліні підписали спільну декларацію щодо підтримки України та тиску на Росію.

«Німеччина продовжуватиме політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно, – в індивідуальному порядку та через міжнародну співпрацю в межах Європейського Союзу, G7, НАТО, ООН та інших форматів», - ідеться в заяві.

Також зазначається, що Німеччина підтримує ініціативу України щодо справедливого та сталого миру й готова співпрацювати з Україною для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі в імплементації української формули миру та в Глобальному саміті миру.

Докладніше – в новині.

Нагадаємо, що 14 травня Зеленський прибув до Берліна і зустрівся з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю, 14 травня, прийняв президента Зеленського з військовими почестями у своїй канцелярії в Берліні.

Під час свого візиту до Німеччини президент Володимир Зеленський заявив, що цього року настав час визначати завершення війни з Російською Федерацією.

Сьогодні ж Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції.

"Париж. Із кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин" - написав Зеленський у телеграмі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!