Протягом доби ​відбулось близько 30 бойових зіткнень на чотирьох напрямках, - Генштаб

Триває чотириста сорок п’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Ворог не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби противник завдав шість ракетних ударів, зокрема по місту Харків та селищу Золочів. Крім того, завдав 27 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби, відбулось близько 30 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гірськ, Леонівка, Попівка Чернігівської області та Волфине, Садки Сумської області, а також Олександрівка, Стариця на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки. Завдав авіаційних ударів поблизу Вільшаної та Кислівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ямпіль, Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Макіївка Луганської області, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне та Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка та Предтечине. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівське та Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Червоне, Костянтинівка, Дружба, Північне, Торецьк, Шуми Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кізомис, Станіслав Херсонської області. Поміж тим, здійснив обстріли близько 30 населених пунктів. Серед них - Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Веселе, Львове, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Міністерство оборони РФ продовжує вживати заходів щодо інтеграції незаконних збройних формувань так званої “ДНР” до власних збройних сил. Так, до всього особового складу однієї з бригад 1 армійського корпусу ЗС РФ доведено розпорядження, в якому колишнім військовослужбовцям так званої “днр” поставлено обов’язкову умову щодо заміни їх військових квитків на військові квитки ЗС РФ, а також щодо перепідписання контрактів з МО РФ мінімальним терміном військової служби два роки. У випадку відмови цих осіб відправлятимуть на найнебезпечніші ділянки фронту для участі у штурмових діях у складі передових підрозділів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.Крім того, протягом цієї доби, нашими захисниками було знищено 3 розвідувальних БпЛА, 2 з них - типу “Орлан-10” та 1 - “Supercam”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 1 важливу ціль противника.