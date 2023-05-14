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Окупанти продовжують депортувати дітей з Запорізької області, - Федоров

Дітей вивозять нібито на відпочинок або навчання.

Окупанти продовжують депортувати дітей з Запорізької області, - Федоров
Фото: Дніпропетровська ОВА

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти продовжують незаконно депортувати дітей з регіону. 

Про це він написав у своєму Telegram.

"Ворог продовжує прикриватися за спинами наших дітей. Схема по-рашистськи: вивозять дітей з одних окупованих територій до інших вглиб окупації або у Росію начеб-то на відпочинок або навчання. Насправді тримають їх в заручниках і спостерігають за ситуацією на фронті", – розповів міський голова.

За його словами, 7 травня вихованців школи-інтернату з Кам'янки-Дніпровської "евакуювали" до Бердянська. 9 травня дітей із Мелітопольського центру соціально-психологічної реабілітації відправили "на оздоровлення" до Євпаторії. 11 травня 15 учнів однієї зі шкіл Якимівки вивезли до дитячого табору російського Краснодара.

"У зручний для рашистів момент вони можуть перетворити дітей на розмінну монету, тож в жодному випадку не можна віддавати своїх дітей в брудні руки ворога", – додав Федоров.

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Раніше повідомлялось, що російські окупанти продовжують примусову евакуацію в РФ дітей із Запорізької області.

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