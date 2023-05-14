На Херсонщині внаслідок атаки російської армії загинув чоловік

У Херсонській області унаслідок атаки російської армії загинув чоловік.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він розповів, що російська артилерія атакувала житловий будинок у селі Республіканець Бериславського району.

Через обстріл 64-річний чоловік, котрий перебував на власному городі, отримав смертельні поранення.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти 90 разів обстрілювали Херсонщину. Окупанти вкторе завдали удару по Бериславщині: авіаційного удару зазнав Берислав, внаслідок чого в місті зникло електропостачання.

Пошкоджень зазнала територія та будівлі Херсонгаз ВАТ Бериславська філія. Також вчора рашисти обстріляли село Червоний Маяк, унаслідок чого було пошкоджено будівлю ліцею. У селі Золота Балка Новоолександрівської громади поранено людину, руйнацій зазнали 3 будинки, один із них згорів. Всього через російську агресію шестеро людей дістали поранення.