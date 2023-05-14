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G7 та ЄС хочуть заблокувати можливість відновлення експорту газу та нафти з РФ, − Financial Times

Рішення щодо газу лідери "Групи семи" мають схвалити наступного тижня на саміті у Хіросімі.

G7 та ЄС хочуть заблокувати можливість відновлення експорту газу та нафти з РФ, − Financial Times
Фото: EPA/UPG

“Група семи” (G7) та Євросоюз планують заборонити імпорт російського газу за маршрутами, де Москва скоротила поставки, спровокувавши енергетичну кризу у всій Європі.

Про це пише Financial Times з посиланням на посадовців.

Рішення, яке лідери G7 повинні ухвалити на саміті в Хіросімі наступного тижня, перешкоджатиме відновленню російського трубопровідного експорту газу до таких країн, як Польща та Німеччина.

Західні держави хочуть переконатися, що енергетичні дохоли Росії не зростуть.

Один із чиновників зазначив, що цей крок зроблено, аби “пересвідчитися, що партнери не передумають у гіпотетичному майбутньому”.

У проєкті заяви G7, з якою ознайомилася FT, йдеться, що країни і надалі скорочуватимуть використання російських джерел енергії, “включно зі запобіганням повторному відкриттю шляхів, які раніше були закриті через те що Росія використовувала енергію як зброю”.

Ці заходи навряд чи негайно вплинуть на постачання газу, але вони підкреслюють рішучість Брюсселя “зробити постійним швидкий і болісний поворот від десятиліть залежності від російських енергоресурсів”.

ЄС може вжити аналогічних заходів щодо нафтопроводів РФ. Ембарго обговорюється у рамках 11-го пакету санкцій ЄС, додає видання.

Нагадаємо, Європейська комісія оголосила перший міжнародний тендер на спільну закупівлю газу в межах Енергетичної платформи ЄС.

Європа сповільнила обсяг закупівель природного газу проти аналогічних періодів попередніх років попри нещодавнє падіння цін, роблячи ставку на подальше падіння. Європейські країни мають збільшити імпорт газу з Азербайджану. Крім того, почала постачати газ до Європи Туреччина.

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