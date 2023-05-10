Єврокомісія оголосила перший міжнародний тендер на спільну закупівлю газу

Європейська комісія оголосила перший міжнародний тендер на спільну закупівлю газу в межах Енергетичної платформи ЄС.

Про це повідомив на пресконференції віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, передає Anadolu Ajansı.

За словами Шефчовича, закупівлі спрямовані на підвищення безпеки енергопостачання та боротьбу з високими цінами на газ. Він додав, що 107 компаній взяли участь у створеному механізмі закупівлі газу.

У першому тендері 77 компаній з Європи висунули вимогу на спільну закупівлю газу у розмірі 11,6 млрд. кубометрів до травня 2024 року. Також Шечкович повідомив, що 2,8 млрд. кубометрів з цього обсягу припадає на скраплений природний газ (СПГ).

Віцепрезидент Єврокомісії додав, що заявки на перший тендер можна подавати до 15 травня і запросив усіх надійних міжнародних постачальників взяти участь у тендері.

До російсько-української війни Євросоюз споживав близько 400 мільярдів кубометрів газу на рік. Найбільшим постачальником природного газу до ЄС була Росія.

Нагадаємо, тепер Європа сповільнила обсяг закупівель природного газу проти аналогічних періодів попередніх років попри нещодавнє падіння цін, роблячи ставку на подальше падіння. Європейські країни мають збільшити імпорт газу з Азербайджану. Крім того, почала постачати газ до Європи Туреччина.