У Стамбулі стартували переговори щодо роботи "зернового коридору"

Участь у заході беруть представники Туреччини, Росії, України та ООН.

У Стамбулі (Туреччина) 10 травня почалися переговори щодо роботи "зернового коридору", повідомляє Yeni Safak.

За словами міністра національної оборони Хулусі Акара, у зустрічі беруть участь заступники міністрів оборони Туреччини, Росії, України та представники ООН.

"Завдяки Чорноморській угоді про зерно, яку ми підписали 22 липня, 30 мільйонів тонн зерна було доставлено нужденним... Ми продовжуємо наші переговори, щоб ця робота не переривалася та зберігалася стабільність", - сказав Акар.

Нагадаємо, напередодні Міноборони Туреччини повідомило, що темою переговорів стане "продовження "зернової угоди" з метою забезпечення швидкої, безпечної та ефективної роботи "зернового коридору".

Тим часом перевірка українських суден у межах “зернової ініціативи” протягом знову "забуксувала" - кораблі не перевіряли два дні. Україна звинуватила у затримках Росію.