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У Стамбулі стартували переговори щодо роботи "зернового коридору"

Участь у заході беруть представники Туреччини, Росії, України та ООН.

У Стамбулі стартували переговори щодо роботи "зернового коридору"
Фото: EPA/UPG

У Стамбулі (Туреччина) 10 травня почалися переговори щодо роботи "зернового коридору", повідомляє Yeni Safak.

За словами міністра національної оборони Хулусі Акара, у зустрічі беруть участь заступники міністрів оборони Туреччини, Росії, України та представники ООН.

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"Завдяки Чорноморській угоді про зерно, яку ми підписали 22 липня, 30 мільйонів тонн зерна було доставлено нужденним... Ми продовжуємо наші переговори, щоб ця робота не переривалася та зберігалася стабільність", - сказав Акар.

Нагадаємо, напередодні Міноборони Туреччини повідомило, що темою переговорів стане "продовження "зернової угоди" з метою забезпечення швидкої, безпечної та ефективної роботи "зернового коридору".

Тим часом перевірка українських суден у межах “зернової ініціативи” протягом знову "забуксувала" - кораблі не перевіряли два дні.  Україна звинуватила у затримках Росію.

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